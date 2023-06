Climat : Greta Thunberg cesse sa grève de l'école du vendredi après l'obtention de son baccalauréat

"Aujourd'hui, je termine mon lycée, ce qui signifie que je ne serai plus en mesure de faire la grève de l'école pour le climat", a annoncé sur Twitter la jeune Suédoise.

Fraîchement bachelière, la jeune militante suédoise pour le climat, Greta Thunberg, a annoncé vendredi 9 juin, qu'elle mettait fin à sa grève emblématique de l'école, entamée en 2018. "Aujourd'hui, je termine mon lycée, ce qui signifie que je ne serai plus en mesure de faire la grève de l'école pour le climat. C'est donc ma dernière grève de l'école", a annoncé la Suédoise de 20 ans sur Twitter. "Je continuerai à manifester les vendredis, même si techniquement ça ne sera plus une 'grève de l'école'", a-t-elle affirmé, sans donner plus de précisions.

"Quand j'ai commencé à faire grève en 2018, je n'aurais jamais pu imaginer que cela déboucherait sur quoi que ce soit", a confié la militante. A l'époque anonyme, Greta Thunberg avait seulement 15 ans lorsqu'elle s'assied pour la première fois devant le Parlement suédois, un vendredi d'août 2018, avec sa pancarte "Grève de l'école pour le climat". En quelques mois, de Berlin à Sydney, de San Francisco à Johannesburg, la jeunesse lui emboîte le pas et le mouvement Fridays for Future naît.

"En 2019, des millions de jeunes" ne se sont pas rendus à l'école "pour le climat" et ont "inondé les rues dans plus de 180 pays", rappelle-t-elle. En 2019, la jeune Suédoise a d'ailleurs été nommée personnalité de l'année par l'influent magazine Time. Mais Greta Thunberg, qui avait confié en novembre 2022 vouloir "passer le mégaphone à d'autres", ne compte pas rendre son tablier et assure que le "combat vient tout juste de commencer". "Nous qui pouvons nous exprimer avons le devoir de le faire", insiste-t-elle.