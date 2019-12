Greta Thunberg nommé personnalité de l'année

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Greta Thunberg a été désignée personnalité de l'année 2019 par le magazine Times. A 16 ans, la Suédoise devient la plus jeune lauréate de cette distinction. Elle a aussitôt réagi via Twitter : "C'est incroyable. je partage ce grand honneur avec tous les #FridaysForFuture les militants du mouvement et du climat partout".

La jeune militante est intervenue mercredi 11 décembre à la Cop 25 en Espagne. Elle a dénoncé une nouvelle fois le manque d'actions concrètes des dirigeants mondiaux : "Même si les intentions sont bonnes, ce n'est pas du leadership, ce n'est pas diriger, c'est de la tromperie".

Traversées de l'Atlantique en voilier

En un an et demi, Greta Thunberg est devenue l'égérie de la lutte contre le changement climatique à travers dans le monde. Tout a commencé par une grève de l'école pour le climat qu'elle débute seule devant le Parlement suédois avant d'inspirer des foules de jeunes prêts à descendre dans les rues chaque semaine. Ils réclament aux dirigeants du monde entier de prendre des mesures radicales.

L'adolescente est ensuite invitée au sommet de l'ONU sur le climat, où elle s'y rend en voilier, moyen de transport zéro carbone. Greta Thunberg devient le symbole d'une jeunesse qui n'attendra pas d'être adulte pour changer le cours de l'histoire.

