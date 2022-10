Dérèglement climatique : "Il faut comprendre avant tout qu'il y a le feu à la maison", alerte Greta Thunberg

Face à une "crise climatique sans précédent", Greta Thunberg appelle lundi 24 octobre sur France Inter "à se concentrer sur le côté globale de l'urgence climatique", à "éduquer les gens" et à "écouter les scientifiques". C'est, insiste-t-elle, "le plus important". La militante écologiste déplore le fait "qu'on décrive les symptômes de la crise" sans expliquer ses causes.

"Imaginez, c'est comme si la maison brûle et vous, vous dites, comment je vais éteindre le four ? C'est important d'éteindre le four, mais il faut comprendre avant tout qu'il y a le feu à la maison, c'est ça notre souci", estime Greta Thunberg. Pour elle, "on a suffisamment d'informations mais pas suffisamment de connaissances", malgré "des données scientifiques de plus en plus claires et sans équivoque". "Le changement climatique en cours est lié à l'action de l'humanité, le climat se dérègle et se dérègle peut-être même beaucoup plus vite qu'attendu", alerte l'activiste climatique.

.@GretaThunberg : "Les données scientifiques sont de plus en plus claires et sans équivoque, les scientifiques sont même choqués de voir à quelle vitesse se dérègle le climat" #le7930inter pic.twitter.com/D3IUgPX2Za — France Inter (@franceinter) October 24, 2022

Dans une époque qu'elle qualifie de "particulièrement décisive dans l'histoire de l'humanité", la militante préconise "d'arrêter d'extraire des combustibles fossiles à la cadence à laquelle nous le faisons actuellement". "Il faut aussi cesser de subventionner ce type de source énergétique", ajoute-t-elle. Sans changement, à grande échelle, Greta Thunberg considère que "toute la société risque de s'effondrer".

Alors que les autorités appellent à la sobriété de tous pour lutter contre le dérèglement climatique, Greta Thunberg estime que "ce n'est pas la faute des gens" et que c'est au pouvoir politique de "protéger les travailleurs", ceux qui "doivent lutter pour survivre".

"La crise climatique, c'est aussi un sujet d'injustice. Il y a des gens qui sont plus responsables que d'autres." Greta Thunberg à France Inter

Selon elle, "les gens qui ont le plus contribué à cette crise seront le moins frappés par les effets de ce changement climatique, alors que ceux qui ont le moins contribué vont en souffrir davantage". L'adolescente engagée pour le climat pointe du doigt le rôle des responsables politiques, qui "trichent en permanence" et essaient "de louvoyer", afin "d'éviter leurs responsabilités", et la "lourde responsabilité" des médias.

"Je crois que cette crise climatique, c'est aussi une crise de l'information qui n'est pas diffusée comme elle devrait l'être", affirme la militante. Pour elle, les médias "sont le conducteur d'un véhicule lancé à toute vitesse. Ce sont eux qui ont cette capacité de parler aux gens, en si peu de temps, c'est ce dont on a besoin. Parler vite aux gens. Car on ne pourra changer les choses par la voie démocratique que si les gens sont suffisamment conscients et mobilisés pour mettre la pression sur les dirigeants", indique Greta Thunberg.