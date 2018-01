Glaciers d'Argentine : un tourisme sous contrôle

À El Calafate en Argentine, le parc national "Les Glaciares" est sous haute protection. Les 47 glaciers du parc attirent de plus en plus de touristes. Ils sont cinq millions chaque année. Le parc planifie donc le flux des touristes. En effet, certaines zones sont interdites et il y est défendu de fumer. Le parc est protégé depuis 1937. Ses glaciers font partie du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Un des principaux sites touristiques du pays

L'arche formée par le glacier argentin Perito Moreno s'est effondrée le 10 mars dernier. Elle reliait le glacier à l'une des rives du lac Argentino. De larges blocs de glace se sont détachés de ces falaises de 50 mètres. Le phénomène se répète tous les quatre ans environ. Une rivière coulant sous le glacier creuse la glace et crée des arches qui finissent par se briser. Pour admirer le phénomène, des milliers de personnes viennent admirer ce spectacle dans l'un des principaux sites touristiques du pays.