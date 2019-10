Finlande : de l'électricité produite à partir des excréments des animaux

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

À première vue, c'est un concours hippique comme les autres en Finlande. Mais une femme ramasse le crottin et il va avoir un rôle bien précis. "Toute l'électricité pour ce concours a été créée à partir de ce fumier. Et il y en a assez pour alimenter et chauffer cet événement", explique Krista Hellgren, de Fortum Horse Power. Plusieurs compagnies d'électricité se sont tournées vers cette source d'énergie jusque-là inexploitée pour réduire l'empreinte carbone du pays.

Les excréments de chien aussi efficaces

100 tonnes de fumier de cheval sont transportées pour être incinérées dans une centrale électrique. Les déjections quotidiennes de deux chevaux suffisent à chauffer une maison familiale pendant un an, selon l'entreprise. Et les excréments de chien seraient tout aussi efficaces. "Ce n'est pas agréable de marcher dessus et c'est beaucoup mieux de les utiliser pour l’électricité et la chaleur", souligne Kalle Patomeri, directeur de production chez Vantaan Energia. Pour le moment, les déjections canines ne représentent qu'une petite partie des 1 000 tonnes de déchets ménagers brûlés chaque jour.

