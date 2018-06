Everest : la plus haute décharge du monde

Tentes fluorescentes, équipements d'escalade, bouteilles d'oxygène vides et même excréments, de plus en plus nombreux, les alpinistes amateurs laissent leurs déchets derrière eux dans l'Everest. Pourtant le Népal demande une caution de 4 000 dollars par expédition au Mont Everest. Une caution remboursée si chaque alpiniste redescend au moins huit kilos de déchets.

25 tonnes de déchets solides et 15 tonnes d'excréments

En 2017, ils ont ainsi rapporté près de 25 tonnes de déchets solides et 15 tonnes d'excréments. Mais seule la moitié des alpinistes redescend le montant requis. La guerre des prix entre les différents opérateurs fait que l'Everest devient abordable pour de plus en plus d'alpinistes inexpérimentés. Un afflux de personnes qui aggrave le problème de l'empreinte écologique des hommes sur cette nature à cause du manque de civisme des alpinistes. L'Everest tend à devenir la plus haute décharge du monde.