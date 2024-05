Environnement : seul un tiers des aires marines protégées dans le monde sont efficaces, selon une étude

Des chercheurs américains, français et portugais ont étudié les niveaux de protection des 100 plus grands espaces maritimes délimités dans le monde entier, soit 90% de leur surface totale.

Elles peuvent prendre le nom de "parc naturel", "réserve naturelle" ou encore "réserve marine"... Dans une étude publiée jeudi 9 mai dans la revue Conservation Letters, des scientifiques américains, français et portugais ont analysé les aires maritimes protégées, ces "zones océaniques conçues pour assurer une conservation pérenne des écosystèmes marins et des services qu'ils rendent aux sociétés humaines". Ainsi, sur les 100 plus grandes aires du monde, représentant 90% de la surface totale des aires marines protégées, "un quart de [leur] superficie est dépourvu de réglementation et de gestion", alerte le CNRS dans son communiqué. Un quart où l'aire marine "ne repose que sur du déclaratif", qui "n'existe pas dans les faits, traduit à franceinfo Joachim Claudet, coauteur de l'article et directeur de recherche CNRS au Centre de recherches insulaires et observatoire de l'environnement (Criobe). Soit parce que les pays trichent, soit parce que les processus de protection sont en cours".

Et dans seulement "un tiers" de la surface de ces aires marines protégées, la protection est jugée "efficace". C'est-à-dire que les activités "non compatibles avec la conservation de la biodiversité" y sont réglementées, voire interdites. Comme la pêche industrielle, l'extraction minière ou encore le chalutage de fonds, "comme le définit l'Union internationale pour la conservation de la nature", cite Joachim Claudet. Ces zones sont en vert dans la carte ci-dessous, réalisée avec les données de l'étude.

Une étude publiée le 9 mai 2024 dans "Conservation Letters" établit que seul un tiers des plus grandes aires marines protégées sont efficaces. (LEA PRATI / FRANCEINFO)

Pour la France, le constat n'est pas meilleur. Par exemple, alors qu'elle déclare 60% de ses eaux méditerranéennes comme protégées, seul 0,1% est efficacement protégé. Sur la façade Ouest, 40% des eaux françaises en Atlantique, dans la Manche et en mer du Nord devraient être protégées, mais 0,01% l'est réellement, d'après les chercheurs. Enfin, si, à Mayotte, l'intégralité de la Zone économique exclusive (ZEE) française est protégée, "0,03% est en protection intégrale ou haute", rapporte Joachim Claudet.

Il ne suffit pas de s'intéresser à la quantité, mais il faut regarder la qualité de la protection. Il ne faudrait prendre en compte que les aires marines protégées dont on peut attendre des bénéfices, sinon l'outil et la cible sont devoyés. Joachim Claudet, directeur de recherche au CNRS à franceinfo

Ces chiffres sont alarmants, alors qu'en décembre 2022 à Montréal, l'ensemble des Etats se sont engagés, lors de la COP15 biodiversité, à protéger, d'ici à la COP de 2030, 30% des terres et des océans de la planète. "Ça m'inquiète. On ne protège pas ce qu'on pense protéger et on n'aura pas les bénéfices socio-économiques et environnementaux attendus", alerte Joachim Claudet, précisant qu'une "aire efficace protège les ressources et peut donc bénéficier au secteur de la pêche". Pour suivre le décompte, les chercheurs appellent donc à revoir les méthodes d'évaluation et de suivi des aires pour être davantage attentif à la qualité de la protection fournie. Et à ne pas compter comme "aire marine protégée" des zones où "le niveau de protection est inconnu ou insuffisant".

