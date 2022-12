COP15 biodiversité : plus de 190 Etats approuvent un accord historique qui vise notamment à protéger 30% de la planète d'ici 2030

Pour tenter de résoudre la question financière toujours brûlante entre le Nord et le Sud, la Chine propose par ailleurs d'atteindre "au moins 20 milliards de dollars" par an d'aide internationale

La séance plénière organisée en pleine nuit a porté ses fruits. Les Etats réunis à la COP15 biodiversité à Montréal (Canada) ont conclu lundi 19 décembre un accord historique pour enrayer la destruction de la biodiversité et de ses ressources indispensables à l'humanité, a déclaré Huang Runqiu, le président chinois de la COP15.

Les pays se sont mis d'accord sur une feuille de route visant notamment à protéger 30% de la planète d'ici à 2030 et à débloquer 30 milliards de dollars d'aide annuelle à la conservation pour les pays en développement. Plus de 190 États sont parvenus à un accord sous l'égide de la Chine, présidente de la COP15, malgré une opposition de la République démocratique du Congo.

Des garanties pour les peuples autochtones

L'adoption ne s'est pas faite sans heurts. La Chine n'a pas tenu compte de l'opposition de la République démocratique du Congo, qui réclamait plus de moyens financiers, dans un mouvement dénoncé par certains pays

Le Cameroun n'a pas trop apprécié la méthode expéditive de la présidence chinoise.



"Vous avez fait entorse à la procédure, vous avez annoncé que les documents seraient adoptés individuellement puis tous ensemble, c'est un passage en force" #COP15 #biodiversité — Thomas Baïetto (@ThomasBaietto) December 19, 2022

Après quatre années de négociations difficiles, dix jours et une nuit de marathon diplomatique, le "pacte de paix avec la nature", appelé aussi "accord de Kunming-Montréal" vise à protéger les terres, les océans et les espèces de la pollution, de la dégradation et de la crise climatique. La création d'aires protégées sur 30% de la planète, la mesure plus marquante parmi la vingtaine validées, a été présentée comme l'équivalent pour la biodiversité de l'objectif de Paris de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C. A ce jour, 17% des terres et 8% des mers sont protégées.

"C’est vraiment un texte historique qui a été adopté. Il est équilibré, ambitieux, c’est un compromis. Maintenant, il va falloir passer du texte à son application", réagit le commissaire européen @VSinkevicius #cop15 pic.twitter.com/ePsCLutOeL — Thomas Baïetto (@ThomasBaietto) December 19, 2022

Le texte donne également des garanties pour les peuples autochtones, gardiens de 80% de la biodiversité subsistante sur Terre. L'accord entend restaurer 30% des terres dégradées et de réduire de moitié le risque lié aux pesticides. Par ailleurs, pour tenter de résoudre la question financière toujours brûlante entre le Nord et le Sud, la Chine propose d'atteindre "au moins 20 milliards de dollars" par an d'aide internationale pour la biodiversité d'ici 2025 et "au moins 30 milliards d'ici 2030".

Ce texte est "un pas en avant significatif dans la lutte pour la protection de la vie sur Terre, mais cela ne suffira pas", a noté auprès de l'AFP Bert Wander de l'ONG Avaaz. "Les gouvernements devraient écouter ce que dit la science et accroître rapidement leurs ambitions pour protéger la moitié de la Terre d'ici 2030", a-t-il ajouté. D'autres défenseurs de l'environnement craignent également des échéances trop lointaines au vu de l'urgence actuelle.