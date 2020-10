Environnement : les fonds marins jonchés de 14 millions de tonnes de microplastiques, selon une étude

La quantité de ces microparticules polluantes est 25 fois supérieure à celle relevée lors des précédentes études.

Les défenseurs de l'environnement trouveront sans aucun doute ce chiffre effrayant. Les fonds marins de la planète sont jonchés d'environ 14 millions de tonnes de microplastiques, selon l'agence nationale australienne pour la recherche (CSIRO). Ces microparticules sont issues de la décomposition des immenses quantités de déchets qui échouent chaque année dans les océans.

La quantité de minuscules substances polluantes est 25 fois supérieure à celle dont faisait état les précédentes études, indique l'agence. Pour cette première évaluation mondiale des microplastiques présents dans les fonds marins, la CSIRO a fait appel à un robot sous-marin qui a prélevé, jusqu'à 3 000 mètres de profondeur, des échantillons sur des sites situés au large des côtes sud de l'Australie.

"Un puits pour les microplastiques"

"Nos recherches ont montré que l'océan profond est un puits pour les microplastiques, a affirmé Denise Hardesty, chercheuse qui a collaboré à cette étude. Nous avons été étonnés d'observer des quantités élevées de microplastiques dans un endroit aussi éloigné."

Selon les scientifiques, qui ont publié leurs conclusions dans la revue Frontiers in Marine Science, il y a généralement davantage de fragments de microplastiques dans le fond marin là où les déchets flottants sont les plus nombreux. "La pollution plastique qui finit dans l'océan se dégrade et se décompose pour finir en microplastiques", a affirmé Justine Barrett qui a dirigé cette étude.