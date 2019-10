VIDEO. Voici la quantité de microparticules rejetées dans l'océan par une seule bouteille plastique

Combien avez-vous utilisé de bouteilles en plastique durant ces dernières années ? Cela pourrait représenter une quantité impressionnante de déchets. "Ce plastique, il va se fragmenter, il va se transformer en microplastiques. Là, je vous ai apporté le poids en microplastiques d'une bouteille d'eau d'un litre. Ce qu'on peut voir ici, c'est que ça fait beaucoup de microparticules", a expliqué la biologiste Leila Meistertzheim, lors de "L'Emission pour la Terre", mardi 15 octobre, sur France 2.

Preuves à l'appui, cette scientifique, qui a passé plusieurs mois en observation sur un navire, explique les conséquences des déchets en plastique dans les océans. Leila Meistertzheim indique notamment que 80% de la pollution des océans provient bien… de la terre, et pas du littoral. "On pense toujours que cette pollution plastique, elle vient des gens qui jettent des déchets directement au bord de la mer, ce n'est pas vrai", souligne-t-elle. Or cette pollution a des conséquences désastreuses pour l'environnement et la biodiversité.