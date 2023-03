Environnement : le grand nettoyage sous-marin du bassin d’Arcachon

Ce week-end du 5 mars avait lieu un nettoyage du bassin d’Arcachon, en Gironde, où la vie de la faune et la flore est polluée par des plastiques et autres matériels de pêche qui gisent au fond de l’eau.

Arcachon (Gironde), ses villes et ses demeures de prestige en première ligne. Sous l’eau, on trouve une faune marine variée, comme des hippocampes, des poulpes ou des araignées de mer. En revanche, il arrive aux plongeurs d’y faire d'étranges découvertes. "Au niveau déchet, on va dire que l’on récupère 80% de plastique, on va trouver beaucoup de déchets des métiers de la mer, (...) des canettes de bière, des portefeuilles. (...) On trouve de tout", explique Olivier Linardon, président de l’association Nettoyeurs SubAquatiques (NSA).

Un nouveau nettoyage de grande ampleur prévu en octobre

La NSA du bassin a pour mission de sensibiliser les plongeurs à la protection de l’environnement. "On essaie en permanence de faire ce que l’on peut à notre niveau pour pouvoir un peu améliorer la qualité des eaux", confie Olivier, plongeur à la NSA. Ce jour-là, la pêche était bonne. Des morceaux de ferrailles, du plastique, mais aussi des pièces bien plus imposantes que les plongeurs ont dû laisser au fond de l’eau, car plus difficiles à extirper dans l’eau froide de l’hiver. En octobre prochain, l’association organise un grand nettoyage du bassin qui réunira 250 plongeurs venus de toute la France.