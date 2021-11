Environnement : le bilan carbone des chaussures évalué

Dans un des magasins de la marque de chaussures Eram, les souliers en vente affichent la transparence. Certaines ont en effet une note écologique. Grâce à un QR code, les clients peuvent ainsi connaître l'empreinte carbone de leurs chaussures. Provenance du cuir, pays de fabrication : plusieurs informations sont mises à disposition des acheteurs.

Favoriser la fabrication française

Certaines paires fabriquées en Asie ont ainsi des bilans plus lourds que d'autres, avec des empreintes carbones de 14,44 kg de CO2, par exemple. "Entre 4 et 14 kg, il y a quand même un delta, donc c'est vraiment un moyen de favoriser la fabrication française", affirme Didier Terrien, responsable du magasin Eram. Cette notation est plutôt bien accueillie par la majorité des clients mais pour certains, le prix et le style sont plus importants que le bilan carbone. Si l'enseigne a mis en place ce dispositif, c'est parce que 18% de ses chaussures sont labellisées "écoresponsables". Certaines sont fabriquées à Angers (Maine-et-Loire) ; l'assurance d'un meilleur bilan carbone.