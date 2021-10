La basket, un phénomène de mode et un fléau pour la planète

La basket est un royaume, mais dans lequel quelque chose ne tourne pas rond. Les baskets achetées en France en 2020 représentent à elles seules l'équivalent a rejeté autant de CO2 qu'un Boeing 777 qui aurait 4 200 allers-retours entre Paris et New York.

La conception de la basket peut se faire en Europe, mais à coup sûr sa production se trouvera en Asie. Les marques sous-traitent dans des ateliers en Chine, au Vietnam ou en Inde. Mais ce qui pollue le plus n'est même pas tout le transport entraîné par ces distances entre lieu de production et lieu d'achat. Ce sont les matières premières que la basket dévore. Charbon, et matériaux plastiques : il peut se trouver jusqu'à 10 types de plastiques différents sur une même chaussure.

Fabriquer mieux, recycler plus, mais aussi acheter moins

La "sneakers" est donc un produit complexe avec beaucoup de matières différentes, résultat : elle est très difficile à recycler. Certaines marques commencent à chercher de meilleures procédés. C'est le cas de Veja, qui se positionne sur le créneau de la basket éthique, mais aussi de marques "classiques" qui sentent l'attente montante des consommateurs. La basket pose aussi la question de la frénésie d'achat, de nos modes de consommation. De la location de chaussures commence aussi à être proposée.

Producteur : Étienne Monin

Rédactrice en chef : Marina Cabiten

Réalisateur : Alexandre Manzanares