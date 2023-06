Environnement : la vente des climatiseurs en forte hausse, malgré les effets négatifs sur la planète

Les ventes des climatiseurs augmentent fortement face à la hausse des chaleurs. Pourtant, la course au rafraîchissement a des conséquences sur l’environnement.

Avec les fortes chaleurs, notamment à Paris, nombreux sont les habitants à la recherche de fraîcheur. Dans ce magasin d’électroménager de la capitale, les ventes de climatiseurs s’envolent. “Cette année, cela a commencé plus tôt. On fait deux fois plus de volume que l’année dernière en termes de vente”, explique Abdelhamid Gallas, chef des ventes du Darty Beaugrenelle. “Le ventilateur n’est pas suffisant, on cherche quelque chose de plus puissant pour refroidir la pièce entière”, avance un consommateur.

La climatisation a des effets néfastes sur le climat

Pourtant, la climatisation ne fait qu’aggraver le réchauffement climatique. “Le principe d’une climatisation est qu’on prend de l’air chaud qui est à l’intérieur, et on l’expulse vers l’extérieur. Dans des grosses métropoles comme Paris, cela augmente l’effet d’îlot de chaleur urbain”, explique Laura Brimont, consultante "Modes de vie en transition". L'impact écologique commence à concerner les habitants. “Si chaque citoyen de Paris commence à le faire, ça va devenir quoi ?”, s’interroge un riverain.