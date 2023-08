Environnement : la Terre a atteint le "jour du dépassement"

Le 2 août 2023 marque le "jour du dépassement de la Terre", le nom symbolique de notre dette écologique. À compter de cette date, l’humanité vit à crédit.

Des milliards d’hectares de terres agricoles exploitésn, des poissons pêchés par millions. Nourrir la population nécessite toujours plus de ressources. Les sols et les forêts sont toujours plus utilisés. Le 2 août 2023, la planète arrive au bout de ses réserves. "C’est le jour où on a consommé l’ensemble des ressources que la planète peut fournir, l’ensemble des ressources qu’elle peut régénérer. On vit à crédit", résume Jean Rousselot, responsable eau douce chez WWF France.

Une date trop prématurée

Le 2 août est une moyenne mondiale. Par exemple, le Qatar est en déficit dès le 10 février. La France, depuis le 5 mai. Le meilleur élève est la Jamaïque, pour qui la date est fixée au 20 décembre. Le jour du dépassement est néanmoins de plus en plus précoce pour tous les États depuis 50 ans. En 1970, il arrivait fin décembre. En 1990, en octobre. Et en 2023, en août. C’est beaucoup trop tôt, si l’on veut respecter l’Accord de Paris et limiter le réchauffement climatique à +1,5°C. Pour ce faire, il faudrait reculer de 19 jours par an d’ici 2030.