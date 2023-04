Environnement : la posidonie, ce poumon vert de la Méditerranée

À Cannes (Alpes-Maritimes), on a décidé de miser sur la posidonie. Cette herbe maritime a de nombreuses vertus, alors ici, on cherche à le réexploiter dans les fosses marines

La posidonie est le poumon vert de la Méditerranée. Une herbe marine capitale pour la biodiversité. Lorsqu'elle meurt, elle envahit les plages de la Côte d'Azur. Elle les protège de l'érosion mais est dérangeante lorsque les touristes arrivent. Cette année, à Cannes (Alpes-Maritimes), à l'aide d'une berge remorquée, elle va retourner à la mer. Le maire de la ville a décidé de les éloigner de la côte et de les réintroduire dans les fosses sous-marines grâce à une technique de largage. "On déclenche l'ouverture, l'aspiration prend place et globalement la posidonie coule", explique le directeur de travaux maritimes. Au total, ce sont 3000 m3 de ces herbes marines qui sont projetés en mer.

Sa vertu : elle stocke le carbone et relâche de l'oxygène.

Elle est aussi un habitat précieux pour toutes les espèces marines. "La posidonie morte a des vertus de nutrition mais qui permet de renouveler l'écosystème marin. On voit les effets de la posidonie quand même assez vite", explique le maire de Cannes. Une opération qui s'opère déjà depuis plusieurs étés sur les côtes azuréennes. A Cannes, elle a coûté cette année près de 200 000 euros.