Autoroute entre Toulouse et Castres : la mobilisation gronde

Dans le Tarn, le projet de construction de l'A69 reliant Toulouse et Castres a conduit à une mobilisation. Une manifestation pacifique surveillée de près par les autorités.

Des centaines d'opposants sont déjà arrivés. Ils espèrent que cette journée sera décisive et leur objectif est extrêmement clair. "On demande au gouvernement qu'il renonce, et renoncer ce n'est pas perdre, qu'il se pose des questions sur la pertinence d'un projet comme ça", lance un manifestant. Le projet de l'A69 vise à construire un tronçon de 53 km entre Toulouse (Haute-Garonne) et Castres (Tarn) pour remplacer la route actuelle. Certains campent depuis plusieurs jours dans les arbres ou en plein champ. Pour les opposants, le projet est inutile. "C'est un projet qui date d'il y a vingt ans et aujourd'hui le gouvernement se dit sensible au climat, alors il serait temps de revoir les projets", lâche l'une d'entre eux.

Une manifestation soutenue par des élus