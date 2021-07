Environnement : l'Europe met en place un nouveau plan de bataille

Le journaliste Pascal Verdeau est en duplex de Bruxelles, en Belgique, pour faire le point sur le "Green Deal". Certaines mesures sont plus controversées que d'autres. "L'objectif est de décarboner toute l'économie européenne et notamment le bâtiment, le transport et le transport routier", explique le journaliste. Ce dernier représente 25% des rejets de CO2 en Europe.

"Rassembler les gilets jaunes et bonnets rouges"

"Bruxelles va proposer d'intégrer ce secteur routier dans un vaste marché carbone, mais cela va entraîner de fait une augmentation du prix des carburants. Alors, c'est un tollé bien sûr de la plupart des ONG. La France a de fortes réserves. Pour l'eurodéputé français Pascal Canfin, le risque c'est de rassembler à la fois les gilets jaunes et les bonnets rouges", résume Pascal Verdeau. Il précise que Bruxelles pourrait prévoir un fonds social à valeur de transition pour venir en aide aux ménages les plus vulnérables.