Environnement : journée sans voiture à Paris

La place de la Concorde sans la moindre voiture. De grands axes habituellement bondés, devenus pistes cyclables pour le plus grand bonheur des Parisiens. La journée sans voiture, une aubaine, également, pour les taxis et livreurs. "On travaille très bien. Ҫa circule très bien, on n'a pas de bouchons et il y a beaucoup de clients", se réjouit un chauffeur de taxi. Mais la mesure fait aussi des mécontents. Certains circulent malgré l'interdiction et le risque d'une amende de 135 €.

L'avenue des Champs-Élysées réservée aux piétons

Depuis 11h et jusqu'à 18h, la mesure s'applique à Paris intra-muros. Les zones Paris Respire sont fermées à la circulation. Le périmètre des Champs-Élysées est entièrement piéton. Nouveauté 2018 : dans les quatre premiers arrondissements, seuls les bus et les taxis peuvent circuler à 20 km/h maximum. L'an dernier, cette journée avait été un grand succès. La circulation avait largement baissé.