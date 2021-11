Environnement : en Norvège, un gratte-ciel de 18 étages entièrement en bois

À 100 km au nord d'Oslo, face au plus grand lac de Norvège, une étonnante silhouette se dessine. Il s’agit d’une tour de 18 étages, dont la structure comme les façades ont été entièrement réalisées en bois. “Voilà la plaque qui dit que c’est la plus grande construction en bois du monde”, se réjouit Rune Abrahamsen, producteur de bois de construction et principal concepteur du gratte-ciel, haut de 85,35 mètres.



Local et durable

Pour atteindre le sommet, les visiteurs ont le choix entre prendre l’un des trois ascenseurs ou passer par l’escalier. Mais dans ce cas, mieux vaut ne pas avoir le vertige. Le dernier étage de la tour offre une vue imprenable sur des forêts de pins et d’épicéas. “Le bâtiment a entièrement été réalisé grâce aux arbres que l’on voit autour de nous. On voulait vraiment montrer que l’on pouvait faire quelque chose de local et de durable”, précise Rune Abrahamsen,