Environnement : en France, le recyclage imparfait des déchets

Les Français sont de plus en plus nombreux à recycler leurs déchets. Mais sont-ils ensuite correctement recyclés ? Certains emballages composés de plusieurs matériaux ont en effet de quoi perturber toute la chaîne de recyclage.

En plastique, carton ou aluminium, les emballages de nos produits sont partout dans nos rayons. Et quand vient le moment de les trier, savons-nous vraiment lesquels peuvent se recycler ? Il y d'abord des produits qui ne sont pas recyclables. On les repère grâce à l'inscription "à jeter". Au contraire, il y a ceux qui le sont entièrement. On les repère grâce à des inscriptions "100 % recyclable".



Des emballages qui ne sont pas tous recyclés

Il y a également les emballages qui sont composés de plusieurs matériaux. Au moment de les trier, il faudrait dans l'idéal séparer les matières. Mais ce n'est pas toujours le cas, et cela peut perturber la chaîne de recyclage, comme dans le centre de tri de Capvern (Hautes-Pyrénées). Problème : les machines du centre ne peuvent identifier qu'une seule partie d'un emballage à la fois. Lors du tri manuel, il est de plus impossible de séparer systématiquement les matériaux d'un même emballage, au vu de la cadence. Résultat : tous ne sont pas forcément recyclés.

Pour une association environnementale, l'origine du problème se trouve au moment de la fabrication elle-même. "Sur tous les emballages plastiques qui sont mis sur le marché, il n'y en a que 65 % qui sont recyclables", explique Moïra Tourneur, responsable du plaidoyer de Zero Waste France.