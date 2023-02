Environnement : des scientifiques projettent de manipuler le climat

Grâce à un important déversement de soufre depuis la stratosphère, une équipe de scientifiques souhaiterait faire baisser la température mondiale. Un projet risqué selon d'autres, puisqu'il pourrait engendrer des dérèglements climatiques incontrôlables.

Un ballon rempli de quelques grammes de soufre envoyé dans l'atmosphère pour tenter de refroidir notre planète. C'est l'étonnante expérience tentée par un Américain, novice en la matière. Si l'initiative ressemble à une fantaisie d'apprenti sorcier, le sujet est très sérieux et intéresse la communauté scientifique. Modifier artificiellement le climat pour atténuer le réchauffement planétaire, c’est la géo-ingénierie. Aux États-Unis, des chercheurs ont un projet, envoyer de gros ballons entre 12 et 50 kilomètres au-dessus de notre tête, dans la stratosphère. Le but, déverser non pas quelques grammes, mais des tonnes de soufre.

Un projet "dangereux"

L'idée est de reproduire ce qu’il s'était passé après l'éruption d'un volcan aux Philippines. En 1991, le Pinatubo rejette des millions de tonnes de soufre, si bien que la température mondiale baisse d’un demi-degré pendant deux ans. Pour créer pareil effet aujourd'hui, il faudrait donc déverser en continu des quantités astronomiques de gaz de soufre. Impossible et surtout risqué, car cela pourrait induire des changements de circulation atmosphérique. Davantage de pluies, d’inondations à certains endroits, plus de sécheresse à d'autres. Pour la majorité des scientifiques, ces projets doivent être abandonnés. "Ce qu'il faut faire, c’est limiter les émissions de gaz à effet de serre et à la place de ça, on continuerait à émettre des gaz à effet de serre et on rajouterait des gaz supplémentaires, donc c'est un peu dangereux", explique Cathy Clerbaux, directrice de recherche au CNRS.