Environnement : 2021 sera décisive dans la lutte contre le réchauffement climatique

C’est probablement le phénomène le plus inquiétant pour notre planète : le réchauffement climatique. "Le thermomètre va continuer à augmenter pendant des décennies, voire des siècles", indique le journaliste Nicolas Chateauneuf, pour France Télévisions. En cause notamment, la quantité de CO2 dans l’air. "En 2020, l’humanité a rejeté dans l’atmosphère 34 milliards de tonnes de CO2, principal gaz à effets de serre. Un Français en rejette en moyenne cinq par an", ajoute-t-il.

30 années de hausse massive de CO2

"Pour limiter le réchauffement à deux degrés, l’humanité doit rester en dessous d'un certain quota d’émissions. Or, nous avons déjà relâché 70% de ce quota dans la nature. C’est l’héritage de 150 ans de civilisation industrielle. (…) 2021 est une donc année cruciale dans la lutte contre le réchauffement. En attendant, la concentration de CO2 dans l’atmosphère continue de grimper à niveau inégalé depuis trois millions d’années" conclutNicolas Chateauneuf.





