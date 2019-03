EN IMAGES. "Earth Hour" : des monuments du monde entier s'éteignent pour la sauvegarde de la nature

Du pont de Sidney à la tour Eiffel en passant par la place Rouge, d'innombrables sites dans 180 pays participent à cette opération organisée par le WWF.

Extinction des feux ! Des antipodes à la côte ouest des Etats-Unis, de nombreux monuments quittent leurs habits de lumière, samedi 30 mars, à l'occasion de l'opération "Earth Hour". Shanghai Tower, Victoria Harbour à Hong Kong, tour Burj Khalifa de Dubai, place Rouge, Acropole, tour Eiffel, pyramides égyptiennes, basilique Saint-Pierre, Big Ben, Christ de Rio, siège de l'ONU à New York... d'innombrables sites, monuments et bâtiments dans 180 pays s'éteignent les uns après les autres entre 20h30 et 21h30 locales, au fil des fuseaux horaires.

Organisée par le WWF, cette mobilisation citoyenne, qui propose aussi à tout un chacun de faire la même chose, célèbre sa 13e édition. Elle vise à mobiliser contre le changement climatique et pour la sauvegarde de la nature.

Le Harbour Bridge et l'opéra de Sidney

L'Opéra de Sydney et le Harbour Bridge ont été parmi les premiers monuments à être plongés dans l'obscurité, pendant une heure, pour le lancement de cette nouvelle édition d'"Earth Hour".

Le Harbour Bridge de Sidney, le 30 mars 2019. (PETER PARKS / AFP)

Le Marina Bay Sands de Singapour

Le complexe hôtelier Marina Bay Sands de Singapour, le 30 mars 2019. (ROSLAN RAHMAN / AFP)

Le Victoria Harbour de Hong Kong

Le Victoria Harbour, à Hong Kong, le 30 mars 2019. (DALE DE LA REY / AFP)

La Muraille de Séoul

La Muraille de Séoul et la N Seoul Tower, en Corée du Sud, le 30 mars 2019. (YELIM LEE / AFP)

La gare de Bombay

La gare Chhatrapati Shivaji Terminus de Bombay (Inde), le 30 mars 2019. (PUNIT PARANJPE / AFP)

La place Rouge à Moscou

La cathédrale Sant-Basile-le-Bienheureux, sur la place Rouge, à Moscou, le 30 mars 2019. (SPUTNIK / AFP)

La place Saint-Pierre de Rome

La place Saint-Pierre de Rome (Vatican), le 30 mars 2019. (ANDREAS SOLARO / AFP)