Destination France : à la découverte des jardins de Marqueyssac

Cap sur le Sud-Ouest, plus précisément dans le département de la Dordogne à la découverte d'un morceau de France, il s'agit des jardins de Marqueyssac. Suspendus, dominants la Dordogne, ils font parti d'une bâtisse du XIXe siècle et offre une balade de quelque 6 kilomètres. En tout, 150 000 buis sont répartis sur 22 hectares. Par souci de précision, il faut taillé à la main, à la cisaille, cette immense jardin. Dans les allées, les jardiniers ont tiré des cordeaux et la coupe est contrôlées régulièrement via des niveaux à bulles. Conserver la douceur des promenades "On vérifie l'horizontalité parfaite, surtout sur du buis où les feuilles sont petites, on n'enlève pas beaucoup de matière", explique Lucien Van Del Venden, jardinier. "C'est un jardin qui est conçu et qui a été créé pour le plaisir de la promenade. Il était important de conserver toute cette douceur des promenades", détaille Jean Lemoussu, jardinier en chef. "Et puis cette rondeur fait aussi le lien avec le paysage environnant", précise-t-il. Le propriétaire des lieux et sa fille font aussi découvrir le côté sauvage des jardins, avec une vue imprenable.