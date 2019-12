Des stars d’internet lancent 11 défis pour sauver la planète

La deuxième saison de l'initiative "On est prêt" a été lancée lundi 9 décembre. Plus de 150 personnalités engagées pour la défense de l'environnement et des défis quotidiens sur les réseaux sociaux.

Capture de la bande annonce de la deuxième saison de "On est prêt". (Onestprêt#)