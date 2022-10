Dérèglement climatique : orages, incendies, canicule... un été marqué par des épisodes extrêmes

Le 19/20 est en Bretagne, vendredi 14 octobre, pour une édition spéciale consacrée au dérèglement climatique. L'été 2022 a en effet été marqué par des épisodes climatiques extrêmes. Dès les premiers jours de juin, la couleur était annoncée, avec des températures caniculaires. Dans les forêts de Gironde, le cauchemar a commencé mi-juillet, avec un mégafeu jamais vu en France. Plus de 10 000 personnes ont dû être évacuées, parfois à deux reprises pendant l'été.

Des pluies largement insuffisantes

Au même moment, la forêt bretonne de Brocéliande était en feu, tout comme la Maine-et-Loire, et même le Jura. Quand on espérait que l'orage apporterait la fraîcheur en Corse, il a entraîné la dévastation. Imprévisible, la tempête a dépassé les 200 km/h, et a tué deux vacanciers. Des orages violents, mais des pluies largement insuffisantes : plus de 80 départements connaissent encore des restrictions d'eau en ce début d'automne.