Déchets : la galère du recyclage des pots de yaourt

La plupart des pots de yaourt en plastique ne sont jamais recyclés. En France, on en consomme environ 130 par an et par habitant.

En moyenne, en France, on consomme 128 pots de yaourt par an et par habitant. Mais ces 8,5 milliards de pots en plastique sont en fait des emballages très complexes à recycler. Pour réaliser un pot de yaourt et son étiquette, il faut pas moins de sept matériaux, dont du polystyrène, de l’encre, du polypropylène, du papier, de l’aluminium, etc. Voilà pourquoi les recycleurs, en France, ont décidé de ne pas recycler les pots de yaourt.





Moins de 3% des pots sont recyclés



"Quand on a des couches aussi fines donc avec peu de valeur à la revente, qui sont autant intriquées les unes aux autres, ça veut dire qu’elles sont très difficiles à séparer et ce n’est pas du tout intéressant sur le plan économique, en terme de rentabilité, de chercher à recycler ce genre de matières ", explique Enzo Muttini, co-fondateur de M. & Mme Recyclage. Aussi, moins de 3% des pots de yaourt en plastique sont recyclés.