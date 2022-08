brut

Ils ont bravé le froid, les périodes de confinement, mais aussi les blessures. Pour faire passer leur message, ce couple a trouvé une idée originale : tracer au GPS le plus grand vélo jamais dessiné sur la carte d’Europe. Avec cette initiative, ils espèrent sensibiliser les citoyens mais également les dirigeants politiques à l’importance de protéger l’environnement et la planète.

“On a pédalé sur 131 jours, 7237 km, 7 pays, monté 71 000 m, ce qui revient à monter l’Everest 8 fois. La motivation derrière notre projet, c’est que nous sommes très, très effrayés par le changement climatique et par l’effondrement environnemental.” Alors qu’ils ont commencé leur projet fou à l’été 2019, Arianna et Daniel reviennent tout juste de leur périple à vélo. Pour Brut, ils expliquent leur expérience et les difficultés rencontrées.

“On vient juste de finir le plus grand vélo jamais dessiné sur la carte d’Europe”

Le projet fou d’Arianna et Daniel commence en 2019, dans le célèbre village français de Vy-lès-Lure. Déterminés à éveiller les consiences, le couple se lance un défi : tracer le plus grand vélo d’Europe au signal GPS. Avec ce challenge, ils espèrent faire passer plusieurs messages. ”L’un s’adresse aux individus : c’est l’idée que les gens peuvent utiliser le vélo… au moins envisager d’utiliser le vélo plutôt que la voiture pour des petits trajets. Et le deuxième s’adresse plus aux dirigeants politiques : il y a une grande proportion de gens qui aimeraient utiliser leur vélo pour aller au travail ou comme moyen de transport, mais il n’y a pas les infrastructures. Davantage d’infrastructures pour le vélo pourraient faire une réelle différence pour la vie des gens.”

Avec la distance parcourue pour dessiner ce vélo, ils ont fait l’équivalent d’un trajet jusqu’au Pakistan au départ de l’Italie. Aujourd’hui, ils sont fiers d’avoir battu plusieurs records et d’avoir pu passer leur message. “On a battu un certain nombre de records : le record du plus grand dessin GPS jamais fait avec n’importe quel moyen de transport et aussi le plus grand dessin GPS jamais fait à vélo. Mais ce qui est le plus important, c’est de porter ce message d’encourager le vélo comme moyen de transport.”