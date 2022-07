Un groupe de militants écologistes bloque le périphérique à Paris pour demander "une loi de rénovation énergétique globale"

Le collectif Dernière Rénovation s'est installé au niveau de la porte de Châtillon, dans le sud de Paris, vers midi et a rapidement été délogé par la police.

Après avoir bloqué le boulevard périphérique le week-end précédent, à hauteur de la porte d'Italie, des militants de l'association Dernière Rénovation ont réitéré, samedi 2 juillet, en s'installant au niveau de la porte de Châtillon, pour demander au gouvernement de voter "une loi sur la rénovation énergétique globale".

Les activistes ont coupé la circulation aux alentours de midi et se sont assis sur la chaussée, vêtus de gilets orange fluorescent et arborant des banderoles, jusqu'à ce que la police intervienne vers 12h45 pour les déloger. De vives tensions ont éclaté avec les automobilistes.

Les citoyens de #derniererenovation bloque le périphérique pour demander au @gouvernementFR de voter une loi sur la rénovation énergétique globale. Ambiance sur le #periph pic.twitter.com/b8QdB0Fmxi — Dernière Rénovation (@derniere_renov) July 2, 2022

Le groupe militant "demande une loi qui devra reprendre intégralement les propositions de la Convention citoyenne pour le climat concernant la rénovation des bâtiments". L'association souhaite notamment que tous les bâtiments français fassent "l'objet d'une rénovation thermique globale avant 2040" et demande la mise en place d'un "système de financement simple et progressif prenant en charge l’intégralité des travaux pour les foyers les plus modestes".