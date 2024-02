SUV à Paris : Pierre Chasseray, de l'association 40 millions d'automobilistes, dénonce une "votation de poltron"

"On demande aux Parisiens s'ils sont d'accord pour faire payer plus cher ceux qui habitent à l'extérieur du périphérique, donc évidemment ils vont voter oui !", s'indigne le porte-parole de l'association 40 millions d'automobilistes.

"On est sur une votation de poltron", dénonce dimanche 4 février sur franceinfo Pierre Chasseray, porte-parole de l'association 40 millions d'automobilistes, alors que les Parisiens sont appelés à voter ce dimanche pour ou contre le triplement des tarifs de stationnement des voitures lourdes, encombrantes et polluantes, les 4x4 et SUV notamment.

"On sait très bien que l'argument massue qui est utilisé par la ville, c'est 'un SUV, ça pollue plus, ça consomme plus, et c'est plus grand'. C'est totalement faux", avance Pierre Chasseray, "parce que le SUV à la française, le Renault Kadjar, Captur, le 2008, le 3008, le HRV chez Honda, ces véhicules sont plus petits que la plupart des berlines". Ces SUV ont "d'ailleurs fait disparaître les monospaces familiaux qu'on ne voit plus", ajoute le porte-parole de 40 millions d'automobilistes.

Pierre Chasseray estime que "la question qui est posée par la Ville de Paris est une lapalissade : ils demandent aux Parisiens s'ils sont d'accord pour faire payer plus cher ceux qui habitent à l'extérieur du périphérique, donc évidemment ils vont voter oui !", cingle le porte-parole de 40 millions d'automobilistes, qui parle d'une question "purement idéologique : on demande aux gens s'ils veulent moins de voitures des autres, ça n'a pas de sens". L'augmentation du tarif, soumise à l'approbation des Parisiens, ne concernera en effet pas ceux qui ont déjà un tarif résidentiel dans la capitale.