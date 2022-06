Sécheresse : l’eau des habitants de Villars-sur-Var est rationnée

Lundi 20 juin, la sécheresse continue en France. La situation est critique. Quarante départements sont concernés avec des restrictions d'eau et certaines communes commencent même à manquer de ressource. C'est le cas à Villars-sur-Var, dans les Alpes-Maritimes où 700 habitants sont rationnés, car il n'y a pas assez d'eau. Depuis vendredi 17 juin, les résidents doivent venir se fournir en bouteilles distribuées par la mairie.

Des sources au niveau critique

"Nous avons pris une mesure dégradée pour la boisson, la préparation des aliments et le brossage des dents. Cela permet quand même à la population de pouvoir utiliser l’eau pour d’autres usages sanitaires et autres", explique René Briquetti, maire de la ville. Une décision prise, car les deux sources qui alimentent le village ont atteint un niveau critique. Pour pallier ce manque, le village souhaite se raccorder à une nouvelle source. Si cela est possible, alors les restrictions seront levées.