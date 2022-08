Sécheresse : l'eau du robinet est coupée à certaines heures dans un village de l'Ain

À Arboys-en-Bugey (Ain), la consommation d'eau est limitée à certaines heures de la journée, lundi 8 août. "Je pense que c'est faire de la prévention et c'est une mesure de sagesse", témoigne un habitant. Le maire de la commune a ainsi décidé de couper l'eau plusieurs fois par jour afin d'éviter la pénurie. Les effets de la sécheresse sont déjà visibles autour du village : la rivière est à sec, les arbres sont jaunis.

"L'eau, c'est notre première ressource"

Une des trois sources qui alimentent les captages d'eau est tarie. Après deux heures de coupure, les vannes sont rouvertes pour le repas du midi. Pour certains, les restrictions sont trop contraignantes. "J'ai trois enfants en bas âge et de la famille à la maison, on est avec nos seaux, nos bouteilles (…) je pense que ce n'est pas une solution adéquate et réfléchie", assure une femme. Les 640 habitants du village prennent de nouvelles habitudes. "L'eau, c'est notre première ressource et ça va devenir de plus en plus difficile", anticipe Michel-Charles Riera, maire d'Arboys-en-Bugey (Ain). En deux jours de restriction, la consommation d'eau du village a chuté de 10 %.