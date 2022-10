Réchauffement climatique : que faire face à la canicule ?

Des épisodes de canicule historique, une sécheresse longue ponctuée par des incendies, rien ne sera plus comme avant. "Évidemment, cela donne envie d’acheter une clim’ et de rester chez soi", explique une habitante de Gironde. Pourtant, il existe d'autres solutions. Récupérer l’eau de pluie et la stocker pour arroser et alimenter les toilettes. Un moyen intelligent pour économiser de l’eau. Mais on peut aussi creuser un puits ou installer un forage relié à un point d’eau.

Subir les effets mais s'adapter

En plus de préserver de l’eau, il faut s’adapter aux chaleurs caniculaires. En recouvrant les toits bitumés par de la peinture spéciale qui reflète 90 % des rayons du soleil, par exemple. La température chute alors de 6 °C à l’intérieur. Malgré les efforts, certains secteurs ne peuvent pas battre la sécheresse. Marc Larroque, maraîcher, regrette une augmentation des prix directement due aux fortes chaleurs. "Cela est notamment dû à l’effet sécheresse. Forcément, moins d’eau amène moins de production donc moins d'offres et une hausse des prix." Quelques gestes simples devraient être automatiques, comme éviter le plastique.