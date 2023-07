Zones à faibles émissions : "Si nous ne faisons rien, ça va être le même scandale que pour l'amiante", alerte le maire écologiste de Grenoble Eric Piolle

Eric Piolle, maire écologiste de Grenoble, invité de franceinfo, prévient que la France doit faire évoluer sa réglementation sur les Zones à faibles émissions (ZFE), faute de quoi "ça va être le même scandale que pour l'amiante.

Alors que le comité de concertation sur les Zones à faible émission (ZFE) doit rendre son verdict le lundi 10 juillet, le maire écologiste de Grenoble, Eric Piolle, alerte que "si nous ne faisons rien ça va être le même scandale que pour l'amiante".

Invité de franceinfo, Eric Piolle, rappelle qu'il a mis en place depuis le 1er juillet une zone à faibles émissions visant à bannir à terme les véhicules les plus polluants de la métropole grenobloise. Les véhicules équipés de vignette Crit'Air 5, les plus polluants, ne peuvent plus y circuler. "Chaque 1er janvier, le niveau d'exigence monte", a précisé l'élu, ajoutant qu'au 1er janvier 2024, "les vignettes 4 vont être interdites à la circulation".

"Il y a, de mon point de vue, une absence totale de stratégie de la part de l'Etat", a-t-il fustigé, dénonçant la volonté de l'Etat de mettre "en première ligne" les élus locaux pour ne pas agiter le spectre d'un retour des "gilets jaunes". Eric Piolle, maire écologiste de Grenoble à franceinfo

Dans leur rapport, remis lundi 10 juillet au nom de l'association d'élus France urbaine, le maire divers droite de Toulouse Jean-Luc Moudenc et la vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg Anne-Marie Jean listent 25 mesures pour une application "plus juste" et "plus cohérente" des zones à faibles émissions (ZFE). Le groupe de travail formé notamment d'élus demande "à l'État de doubler l'aide aux personnes les plus modestes".

"Il y a une tension parce que c'est à la fois les plus modestes qui subissent cette pollution et de l'autre côté, il y une tension sociale sur les déplacements, le besoin de déplacement", a expliqué le maire EELV de Grenoble. "Il faut qu'il y ait de la justice sociale", a-t-il insisté. L'édile écologiste a suggéré de redéfinir la vignette pour tenir compte du poids du véhicule, et ainsi pénaliser les véhicules du type SUV notamment, des "véhicules énormes qui n'ont aucun sens pour le climat", a-t-il cinglé. "C'est compliqué de dire aux gens qu'ils ne peuvent plus utiliser leur voiture parce qu'elle est vielle, alors que vous allez voir un véhicule de deux tonnes qui rentre dans les clous en termes de pollution", a souligné l'élu, ajoutant que "cela crée une injustice qui est très forte". Pour Eric Piolle, qui se place dans la lignée des conclusions du rapport de Jean-Luc Moudenc, les critères de la vignette Crit'Air doivent évoluer pour prendre en compte la "pollution de l'air" et pas seulement l'ancienneté du véhicule.

Le maire de Grenoble demande des aids pour acheter des véhcules propres

Parmi les propositions évoquées par le maire de Grenoble, celles d'"augmenter massivement les aides de l'État" pour favoriser l'achat de véhicule propre et "que les aides ne soient pas réservées uniquement à ceux très peu aisés, mais également aux classes moyennes".

Autre piste, "faire des guichets uniques portés par les intercommunalités parce qu'il commence à y avoir des aides de partout", a-t-il expliqué. Enfin, l'élu EELV suggère d'étendre la ZFE à d'autres communes autour des métropoles. "Quand vous regardez la métropole de Grenoble, il y a 100 000 véhicules qui rentrent des territoires voisins parce qu'ils y viennent pour leur santé, pour leur boulot, pour leurs loisirs, pour plein d'activités. Mais aujourd'hui, ces territoires voisins se retrouvent à subir la zone à faibles émissions mais n'ayant aucun des dispositifs d'aides qui sont mis à l'intérieur", qui peuvent aller jusqu'à 3 000 euros pour le cas de Grenoble.