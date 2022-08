Tourisme : les habitants de Marseille veulent limiter l'accès aux bateaux de croisière

À Marseille (Bouches-du-Rhône), une affiche a été placardée cet été invitant les habitants à signer une pétition contre la pollution maritime causée par les navires de croisière. "C'est bien de sensibiliser là-dessus pour toucher le plus de personnes", affirme un homme. Le maire de Marseille, Benoît Payan, a lancé un appel sur les réseaux sociaux, fin juillet. "Notre objectif, il est simple, interdire aux bateaux de croisière les plus polluants de faire escale à Marseille les jours de pollution", demandait-il alors.

Des émissions de soufre et d'azote

En un mois, près de 51 000 personnes ont signé la pétition. Les bateaux de croisière, qui polluent en mer, sont dans le viseur, ainsi que leurs émissions de soufre et d'azote qu'ils rejettent quand ils sont à quai. "Lorsque vous avez un navire sur lequel vous avez 9 000 personnes, c'est une ville qui arrive à l'intérieur du port de Marseille et qui est alimentée au fioul", détaille Laurent Lhardit, adjoint au maire de Marseille, délégué à l'économie, l'emploi et au tourisme durable.