Tourisme : à Marseille, la pollution des navires de croisière inquiète

En juin, une dizaine de canoës ont bloqué des navires de croisière à l’entrée du port de Marseille (Bouches-du-Rhône). Une colère contre ces activités maritimes responsables d’une pollution de plus en plus inquiétante et dont les riverains sont les premières victimes. "Nous avions nous, ici dans le quartier, des gens en pleine forme, pas fumeurs, sportifs, morts de cancérisation sur les voies respiratoires. Cela se multiplie. On est très inquiets", confie Michèle Rauzier, riveraine.

Responsables de 39 % des émissions de dioxyde d’azote

A Marseille, les géants des mers sont responsables de 39 % des émissions de dioxyde d’azote, juste derrière les 45 % du trafic routier. "Un navire à quai pendant une heure à Marseille va être l’équivalent de 30 000 véhicules qui circulent à 30 km/h", précise Damien Piga, directeur des relations extérieures d’Atmosud. Associations de riverains et militants écologistes réclament l’arrêt total de ce trafic jugé à contre-courant des préoccupations environnementales. Mais pour les professionnels du tourisme, les croisières demeurent vitales à la bonne santé économique du territoire.