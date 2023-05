Pollution dans le métro : Les "nouveaux matériels génèrent plus de particules fines", affirme un syndicaliste de la RATP

D'après une étude publiée ce lundi, la concentration de particules fines dans le métro parisien atteint des records. Le syndicat FO-RATP appelle ce mardi la régie des transports parisiens à "protéger les salariés".

Les "nouveaux matériels génèrent plus de particules fines et de pollution que les anciens", a affirmé mardi 23 mai sur franceinfo Bastien Berthier, secrétaire de la section TRACTION FO-RATP alors que la pollution de l'air dans le métro parisien est près de cinq fois supérieure aux recommandations de l'OMS, selon une étude menée par les journalistes de l'émission "Vert de rage" sur France 5.

La ligne 5 est la ligne où la pollution moyenne engendrée par le trafic du métro et du RER est la plus importante, selon cette étude. "Cela vient de la manière dont les stations sont ventilées, peut-être aussi des conditions de freinage", a expliqué mardi 23 mai sur franceinfo Jean-Baptiste Renard, directeur de recherche au CNRS. La RATP a mis en place un système de freinage électrique sur certaines lignes pour réduire cette pollution.

Selon Bastien Berthier, lui-même conducteur de métro sur la ligne 5, "la RATP se cache depuis 2015 derrière son renouvellement de matériel pour expliquer que la pollution de l'air va s'améliorer", mais "on se rend compte aujourd'hui que tous ces nouveaux matériels génèrent plus de particules fines et de pollution que les anciens", a-t-il affirmé.

Le représentant syndical demande à la RATP de "protéger les salariés", car "elle a fermé les yeux", dit-il. "Quand vous avez un pic de pollution en extérieur, on vous parle de critères, de plaques d'immatriculation paires et impaires".

"Dans le métro, quand il y a un pic de pollution, tout le monde peut s'entasser. Les travailleurs peuvent travailler pendant 6h, 7h, 8h, 9h. Ça ne dérange personne" Bastien Berthier, de la section TRACTION FO-RATP à franceinfo

Selon Bastien Berthier, la priorité est de "légiférer et reconnaître la pénibilité" du travail des salariés à la RATP. L’équipe de "Vert de Rage" a mesuré pendant huit mois la concentration en particules PM2.5 sur les 435 quais des 332 stations de l’ensemble du réseau de métro et de RER, hors zone 3, 4 et 5.