L'association Respire porte plainte contre la RATP pour dénoncer les niveaux de pollution dans le métro

Une plainte au pénal pour dénoncer les niveaux de pollution dans le métro parisien et "un manque d’informations fiables" est déposée mardi 23 mars contre la RATP par l'association de défense de l'environnement Respire, indique son directeur général à franceinfo. Les poursuites sont engagées par l’association pour "tromperie aggravée" et "blessures involontaires". La RATP est accusée de ne pas informer correctement les usagers du niveau "critique" de la pollution dans le métro.

"On a lancé cette action en désespoir de cause, parce que ça fait des années qu'on alerte sur la pollution dans le métro", a expliqué Olivier Blond, le directeur général de l'association Respire à franceinfo.

On a fait des études, des campagnes de mesures. Après avoir tout essayé, on va en justice. C'est parce que la RATP refuse de discuter avec nous. Olivier Blond à franceinfo

En effet, avant de déposer cette plainte, l‘association Respire a entrepris deux campagnes de mesures dans plusieurs stations de métro. Ce qu’il en ressort c’est que les concentrations de particules fines, celles qui peuvent pénétrer profondément dans les poumons, sont à un niveau "préoccupant" avec des pics par endroit qui dépassent les seuils d’alertes pendant plusieurs minutes. Une des études, dont les résultats avaient été publiés en janvier, avait identifié des pics dépassant presque dix fois les seuils dans la station Alexandre Dumas, six fois à Trocadéro ou place d’Italie, selon l'association. L'avocate de l'association Respire, Julia Cancelier, "reproche à la RATP, un manque flagrant de transparence, voire une volonté de dissimulation", sur cette pollution dans les stations de métro.

Cette pollution résulte des frottements au moment du freinage des rames. D’après la plainte il s’agit de particules riches en métaux en fer et en carbone. L’association Respire considère que les "usagers sont exposés à des risques sanitaires considérables, et que la RATP s’abstient délibérément d’alerter sur les risques encourus" et elle "refuse de prendre les mesures qui s'imposent. Elle refuse de communiquer, d'informer les consommateurs". Pour Respire, "la Régie des transports est défaillante" dans la mise en place des mesures d'information.

Les mesures de pollution contestée par la RATP

Les mesures de la pollution réalisées par l'association Respire ont été contestées en janvier par la RATP, qui effectue ses propres mesures. Les mesures faites par la RATP "sont réalisées à l'aide d'appareils de référence régulièrement entretenus, par un laboratoire accrédité par le Cofrac (Comité français d'accréditation) et par des auditeurs externes", avait déclaré la Régie.

"Toute autre mesure réalisée avec des capteurs portatifs, qui ne sont pas les appareils de référence, ne sont pas comparables aux mesures réalisées sur site", poursuivait la RATP. "Depuis avril 2018 les données sur la qualité de l'air sont consultables en temps réel depuis le site dédié concernant ces trois stations représentatives (Franklin D. Roosevelt Ligne 1, Châtelet Ligne 4 et Auber RER A) et très fréquentées", avait également rétorqué la RATP : "Depuis plus de vingt ans, la RATP agit pour améliorer la qualité de l'air dans ses espaces souterrains."

Pour trancher le débat, la présidente d'Île-de-France Mobilités Valérie Pécresse a demandé à Airparif "une mission d'expertise sur le système de mesure de la qualité de l'air dans le métro parisien, pour s'assurer du bon état de fonctionnement des capteurs, ainsi que de la complétude des données recueillies et publiées".