Environnement : la Seine face au défi de la dépollution

Chaque année, il y aurait entre 100 et 200 tonnes de nouveaux déchets difficiles à éliminer dans la Seine. Comment limiter cette pollution ?

La pollution s'est incrustée partout dans la Seine, et depuis longtemps. "Sur un mètre carré, on trouve quatre kilos de plastique et 20 000 débris", explique Romain Tramoy, un chercheur spécialiste des sédiments, jeudi 26 mai, à Tancarville (Seine-Maritime). Les résultats de ses recherches sont édifiants et alarmants. Parmi ces innombrables déchets plastiques, certains objets ne datent pas d'hier et sont parfois en bon état.

Diminuer l'usage du plastique

Au gré des marées et des courants, la Seine est donc un fleuve qui fabrique des microplastiques. D'après les nombreux recensements effectués, il y aurait chaque année entre 100 et 200 tonnes de nouveaux déchets difficiles à éliminer. Alors comment limiter au maximum cette pollution ? Il y a bien sûr la prise de conscience collective avec la diminution de l'usage du plastique. En attendant, il faut assainir la Seine en utilisant notamment des filets capables de ramasser plusieurs kilos de déchets. Des dizaines de kilomètres de berges vont devoir être nettoyées pour rendre la Seine plus attractive, à un an des Jeux olympiques de Paris.