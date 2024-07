Environnement : Airparif lance un nouvel outil, pour visualiser rue par rue et heure par heure l'évolution de la pollution de l'air

Pendant les Jeux de Paris 2024, les spectateurs pourront donc connaître les concentrations en dioxyde d'azote, en particules fines ou encore en ozone et savoir si elles sont acceptables ou non. L'outil restera disponible après les Jeux.

Airparif, qui mesure la qualité de l'air en Île-de-France, lance un nouvel outil sur son site internet et sur son application, qui va permettre de visualiser rue par rue et désormais heure par heure l'évolution de la pollution de l'air, rapporte jeudi 11 juillet France Inter. L'outil pourra notamment être utilisé au-dessus des sites olympiques pendant la période des Jeux de Paris pour mesurer la qualité de l'air mais aussi après les Jeux.

Pendant les JO, les spectateurs pourront donc connaître les concentrations en dioxyde d'azote, en particules fines ou encore en ozone et savoir si elles sont acceptables ou non. Car en cas de pic de pollution, les taux varient beaucoup d'une heure à l'autre comme l'explique Antoine Trouche, ingénieur en charge de la médiation scientifique chez Airparif : "Avoir cette prévision heure par heure de la qualité de l'air dans la journée, cela va permettre d'anticiper comment vont évoluer ces hautes concentrations de polluants de l'air et d'adapter son comportement en conséquence. On a généralement des niveaux maximums durant l'après-midi".

La pollution "dégrade les performances sportives"

Avec ces informations, ceux qui le souhaitent pourront donc éviter certaines rues trop polluées notamment en cas de pratique d'un sport. En ce qui concerne les athlètes présents pour les Jeux, ils connaîtront l'état de la pollution de l'air précisément sur leur site olympique. Un facteur déterminant, explique Antoine Trouche, puisque "la pollution de l'air dégrade les performances sportives, on le voit lors des compétitions internationales".

Airparif recommande quand même aux plus fragiles d'éviter toute activité physique cet été en cas de pic de pollution sévère.