Désintox. Non, ce n'est pas les 1% des plus riches qui sont responsables de 50% des émissions de gaz à effet de serre

Invitée d’Europe 1 le 22 août, l’eurodéputée insoumise Manon Aubry a expliqué que : « les 1% des plus riches étaient responsables de 50% des émissions de gaz à effet de serre ».L’été 2022 a été marqué par la traque des jets privés, dont certains députés de la NUPES souhaitent l’interdiction. Invitée d’Europe 1 le 22 août, l’eurodéputée insoumise Manon Aubry a expliqué que : « les 1% des plus riches étaient responsables de 50% des émissions de gaz à effet de serre ». Estimant qu’il ne faut pas culpabiliser les automobilistes, elle a ajouté : « Ce n'est pas votre faute si la planète est en train de littéralement cramer, c'est la faute des Bernard Arnault, des Vincent Bolloré qui prennent leur jet pour des trajets de 15 minutes ».





Les 1% sont-ils réellement responsables de la moitié des émissions de CO2 ? Pas vraiment. En 2020, l’ONG de lutte contre la pauvreté OXFAM et l'Institut de Stockholm pour l'environnement ont publié une évaluation de la répartition mondiale des émissions entre les individus de 1990 à 2015. L’étude indique que les 1% les plus riches sont responsables de 15% des émissions de gaz à effet de serre. Selon ce rapport, ce sont les 10% les plus riches qui causent 49% des émissions.



Dans un rapport paru en 2021, le World Inequality Lab de l’École d’Économie de Paris arrivait à peu près au même constat : les 10% les plus riches sont responsables de 48% des émissions et les 1% de 17%. Contactée par Désintox, Manon Aubry a reconnu son erreur. « Ma langue a fourché c'était bien 10% des plus riches que je voulais dire et non 1% » explique l’eurodéputée.