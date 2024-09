Aisne : le combat d'un village contre le projet polluant d'un géant industriel

C. Colnet, C. Jean-Pierre, A.-M. Boudin

À Courmelles, dans l'Aisne, les habitants luttent contre un projet que prépare le géant industriel Rockwool. L'usine qui pourrait s'installer dans la vallée menace de polluer les alentours, alors que des habitations se trouvent à 600 mètres du site.

Un petit village de l'Aisne est entré en guerre contre une multinationale. De nombreux habitants de Courmelles, 1 800 habitants, ils sont nombreux à avoir apposé à leur maison des banderoles hostiles au groupe danois Rockwool. Le leader mondial de la production de laine de roche veut y implanter sa prochaine usine, que ses détracteurs jugent trop polluante. Les travaux de terrassement ont déjà débuté sur ce site de 40 hectares, où quelques préfabriqués ont été installés.

L'industriel lui-même avoue que la fumée est polluante

"Les gens ne se l'imaginent peut-être pas, mais de tout Soissons, du plateau en face, on verra des cheminées qui, potentiellement, pourront remplir la vallée d'une fumée toxique", alerte Thomas Wozniak, du collectif Stop Rockwool. Cet immense complexe serait conçu pour produire 110 000 tonnes d'isolants par an, coiffé d'une cheminée de 47 mètres de haut. Un chiffre annoncé par l'industriel lui-même alerte les riverains : la fumée qui en sortirait contiendrait jusqu'à 800 tonnes de polluants par an. Les premières maisons ne sont qu'à 600 mètres. "Si l'usine s'installe, je partirai, sans réflechir. Et je pense que de nombreux Soissonnais partiront", prévient Thomas Wozniak.