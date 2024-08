Plus de 175 000 Européens meurent des effets de la chaleur extrême chaque année, selon l'OMS

Maladies chroniques, santé mentale, "stress thermique"... Plus de 175 000 personnes meurent des effets de la chaleur extrême chaque année en Europe, a rapporté, jeudi 1er août, l'Organisation mondiale de la santé (OMS). La région Europe de l'OMS, qui s'étend jusqu'en Asie centrale, est celle qui se réchauffe le plus vite, à une vitesse environ deux fois supérieure au rythme moyen mondial, selon l'organisation. Au cours des 20 dernières années, la mortalité liée à la chaleur y a augmenté de 30%.

"Les températures extrêmes exacerbent les maladies chroniques, notamment les maladies cardiovasculaires, respiratoires et cérébro-vasculaires, la santé mentale et les affections liées au diabète", explique l'OMS Europe. Les fortes chaleurs sont surtout à l'origine de "stress thermique", un phénomène qui survient lorsque le corps humain n'arrive plus à maintenir sa température entre 36 et 37°C et qui est aujourd'hui la principale cause de mortalité liée au climat en Europe.

Selon l'OMS, le nombre de victimes de la chaleur va "monter en flèche" dans les prochaines années à cause du réchauffement climatique, responsable de l'augmentation des vagues de chaleur en Europe ces dernières décennies. L'organisation onusienne recommande d'y faire faire face en adoptant des comportements simples : rester à l'abri de la chaleur, garder son logement frais et s'hydrater régulièrement. Elle appelle à mieux prendre en charge les personnes vulnérables, à protéger les travailleurs exposés à la chaleur et à limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5°C.