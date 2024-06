Canicule en Grèce : le stress thermique est plus meurtrier que les ouragans ou les inondations

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h23, le samedi et le dimanche à 7h24 et 9h24

Le monde est à nous Isabelle Labeyrie et La rédaction internationale Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h23, le samedi et le dimanche à 7h24 et 9h24

C'est difficile à croire quand on voit le temps qu’il fait sur une bonne partie de la France, mais on attend 37°C encore ce mardi 18 juin à Athènes, avec un ressenti de 40°C. Le thermomètre est pourtant redescendu par rapport à la semaine dernière, où l'on a enregistré 42°C dans la capitale et jusqu'à 44°C dans le Pélopponèse.

Les écoles ont fermé deux jours, les autorités ont demandé aux entreprises de privilégier le télétravail, mais certains touristes se sont malgré tout aventurés sur les sentiers de randonnée. Trois d'entre eux y ont déjà laissé la vie, victimes d'insolation ou de malaise, dont un Britannique, médecin et star du petit écran. Son corps a été retrouvé le 9 juin sur l'île de Symi par une équipe de télévision venue filmer le lieu de sa disparition.

#Chaleur en Grèce : un autre touriste est mort, 4 sont portés disparus (dont deux françaises de 74 et 63 ans).https://t.co/LFFxOY4MPl https://t.co/OTlmfxis8j — Thibault Laconde (@EnergieDevlpmt) June 17, 2024

Un Américain et deux Françaises de 63 et 74 ans sont toujours recherchés dans les Cyclades. Le premier sur Amorgos, les deux autres sur Sikinos, qui compte moins de 200 habitants. Vendredi, l'une des deux femmes avait envoyé un message au propriétaire de son hébergement, expliquant qu'elle était tombée et ne se sentait pas bien. Depuis, plus de nouvelles.

Fermetures de sites de plus en plus précoces

En raison de la chaleur, plusieurs sites touristiques comme l'Acropole ont dû fermer partiellement : les portes sont restées closes de 12h à 17h. En soi ces fermetures n'ont rien d'inhabituel. Quand les courbes de températures sont au plus haut, les Grecs sont désormais habitués à voir leur ministre de la Culture apparaître à la télévision et annoncer des restrictions d'horaires, pour protéger les travailleurs et les visiteurs. Sauf que normalement cela se produit plus tard. L'an dernier, la première canicule de l'été, certes exceptionnelle par sa durée (deux semaines), n'est arrivée qu'à la mi-juillet. Cette fois-ci, il s'agit de la vague de chaleur la plus précoce jamais enregistrée.

D'autres pays ont aussi enregistré des décès ces dernières semaines en raison de la chaleur : l'Inde, où il a fait plus de 47°C, le Mexique qui déplore une cinquantaine de morts depuis mars, l'Arabie Saoudite, où le ministère de la santé a signalé plus de 2 700 cas d'"épuisement dus à la chaleur" sur la seule journée du 16 juin. Au moins 22 décès ont été rapportés par les autorités jordaniennes, iraniennes et sénégalaises.

Inde: "sévères vagues de chaleur", idem en Grèce et dans le bassin méditerranéen, au Mexique et toute l'Amérique Centrale etc. etc

Le changement climatique est bien l'onde de choc qui menace la planète. https://t.co/t39SCGSwVG — Jean-Joseph Boillot (@jjboillot) June 18, 2024

C'est toujours pire quand l'humidité de l'air empêche la sueur de s'évaporer et l'organisme de réguler sa température : six heures d'exposition à 35°C avec un taux d'humidité de 100% suffisent à tuer une personne en bonne santé. Ce "stress thermique" est d'ailleurs bien plus meurtrier que les ouragans ou les inondations ou n'importe quel phénomène météorologique extrême. Quelque 500 000 personnes en sont victimes chaque année, selon l'Organisation météorologique mondiale (OMM), qui précise que ces chiffres officiels sont très partiels. Ce bilan pourrait en réalité être 30 fois plus élevé.