Météo : pourquoi les douces températures d’automne persistent ?

La tardive vague de chaleur en plein mois d’octobre s’ajoute à un printemps déjà très chaud et à la sécheresse estivale. Quelles en sont les conséquences ?

2022 va-t-elle devenir l’année symbole du réchauffement climatique ? À chaque saison, il y a l’impression qu’il n’y en plus tant les vagues de chaleur se succèdent. Mais pourquoi la chaleur persiste-t-elle ? Une dépression située sur l’Atlantique provoque des vents qui font remonter l’air chaud venue du Sahara. "L’air qui remonte actuellement depuis le Sahara d’une part remonte beaucoup plus haut que d’habitude, c’est pour ça qu’il arrive jusqu’à la France, mais d’autre part c’est un air qui est aussi plus chaud que d’habitude", explique Pierre Huat, prévisionniste Weather Solutions.



Les conséquences du réchauffement climatique

Dans de nombreuses régions, il y a également un déficit de précipitations. Dans les Alpes-Maritimes, le lac du Broc ressemble désormais à un désert. Il perd 4 cm par jour de son niveau d’eau. À Toulouse (Haute-Garonne), les piliers d’un pont ne sont plus recouverts d’eau. Les rares pluies ne sont pas suffisantes pour faire remonter le niveau de la Garonne. Les températures augmentent sans dépasser les projections des climatologues. En revanche, le réchauffement climatique pourrait s’accélérer à l’horizon 2100.