La journée de samedi a été la plus chaude jamais observée dans l'Hexagone avant un 15 avril, avec des températures dépassant les 31°C

La journée du samedi 13 avril a été la plus chaude jamais observée en France hexagonale avant la mi-avril, selon les données de Météo-France publiées lundi 15 avril. L'indicateur thermique national – la moyenne de la température quotidienne sur le territoire – a atteint 17,9°C, soit plus que le précédent record qui datait du week-end précédent (samedi 6 avril, 17,6°C). Ce pic de chaleur précoce et exceptionnel est la conséquence d'"une masse d'air très doux" en provenance du Sahara occidental, explique Météo-France.

Alors que les conséquences du réchauffement climatique sont de plus en plus visibles en France et dans le monde, les températures ont dépassé les 30°C ce week-end, et notamment samedi. Ce jour-là, plusieurs records ont été battus pour la période, notamment à Grospierres, en Ardèche (31.4°C), à Carcassonne, dans l'Aude (31.3°C), ou encore à Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône (28,9°C). Il a aussi fait très chaud en montagne, où 19.6°C ont été mesurés à L'Alpe d'Huez (Isère), à 1 860 mètres d'altitude.

Le week-end a aussi été marqué par des fortes chaleurs dimanche, où l'indicateur thermique national a atteint 17°C. Il a ainsi fait 31°C à Issoire (Puy-de-Dôme), "soit une température supérieure aux normales de saison de 14°C", selon Météo-France. A Grenoble (Isère), le mercure a dépassé les 30°C, soit 11°C au-dessus des normales de saison.

Depuis le XIXe siècle, la température moyenne de la Terre s'est réchauffée de 1,1°C. Les scientifiques ont établi avec certitude que cette hausse est due aux activités humaines, consommatrices d'énergies fossiles (charbon, pétrole et gaz). Ce réchauffement, inédit par sa rapidité, menace l'avenir de nos sociétés et la biodiversité. Mais des solutions – énergies renouvelables, sobriété, diminution de la consommation de viande – existent. Découvrez nos réponses à vos questions sur la crise climatique.