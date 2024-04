Pic de chaleur : la journée de samedi a été la plus chaude jamais observée en France avant un 15 avril

Le symbole d'un printemps plus précoce d'année en année ? Marqué par un pic de chaleur, le samedi 6 avril a été la journée la plus chaude jamais observée en France avant un 15 avril, selon les calculs d'Infloclimat, une association française "de passionnés de météorologie bénévoles". "Il fait suite à 26 mois de suite au-dessus des normes en France", explique la structure sur le réseau social X.

Ce 6 avril 2024 est la journée le plus chaude observée en France avant un 15 avril avec 33°C dans le sud-ouest de la France.

Il fait suite à 26 mois de suite au dessus des normes en France. pic.twitter.com/Kjxpaj4d81 — Asso Infoclimat (@infoclimat) April 6, 2024

L'indicateur thermique national, qui fait la moyenne de la température quotidienne sur tout le territoire, a atteint 17,6°C samedi. Plusieurs records de chaleur pour la période ont été battus samedi dans plusieurs régions de France. Il a ainsi fait 32,7°C à Orthez et 32°C à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, 30,5°C à Tarbes (Hautes-Pyrénées), 28°C à Munster (Haut-Rhin) ou encore 21,8°C au Markstein, à 1 184 mètres d'altitude dans les Vosges.

Sous l'effet du réchauffement climatique, dont les conséquences sont de plus en plus visibles en France et dans le monde, ce pic de chaleur illustre un phénomène plus large, marqué par un cycle des saisons qui va être bousculé.