La France a connu un pic de chaleur exceptionnel et précoce samedi, avec des températures dépassant les 32°C dans le Sud

Les températures en France ont dépassé samedi 6 avril les 30°C dans le Sud et les 25°C dans la moitié nord du pays, soit bien plus que les normales de saison. L'indicateur thermique national – la moyenne de la température quotidienne sur tout le territoire – a atteint 17,6°C samedi, selon les données du gouvernement. La France a connu un pic de chaleur exceptionnel et précoce, qui ne va pas durer. Dimanche, les températures avaient commencé à baisser.

"Une telle valeur n'avait jamais été relevée par Météo-France avant mi-avril (ancien record 17°C le 15 avril 2015)", a noté l'observatoire français Keraunos sur X, à propos de l'indicateur thermique national. De nombreux records ont été battus, selon le prévisionniste de Météo-France, Etienne Kapikian, qui a partagé quelques données sur X.

Sélection de qq records mensuels battus ce 6-4-2024 parmi tant d'autres

🌡️32.0°C Pau ->30.8, 30-4-2005

🌡️30.5°C Tarbes ->30.1, 30-4-2005

🌡️29.6°C St-Girons ->29.0, 30-4-2005 (son record de février reste malgré tout au-dessus ! 31.2° le 29-2-1960, 30° les plus précoces en France) — Etienne Kapikian (@EKMeteo) April 7, 2024

Il a ainsi fait 32,7°C à Orthez et 32°C à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, 30,5°C à Tarbes (Hautes-Pyrénées), 28°C à Munster (Haut-Rhin) ou encore 21,8°C au Markstein, à 1 184 mètres d'altitude dans les Vosges.

Sous l'effet du réchauffement climatique, dont les conséquences sont de plus en plus visibles en France et dans le monde, ce pic de chaleur illustre un phénomène plus large, marqué par un cycle des saisons qui va être bousculé.