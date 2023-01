"L'empreinte Carbon(n)e". Réchauffement climatique : quelle solutions face à la sécheresse et le manque de neige en montagne ?

Chaque mois, franceinfo propose un nouveau rendez-vous au plus près de solutions mises en œuvre pour lutter contre le réchauffement climatique. Huitième étape : Villard-de-Lans.

franceinfo est au plus près des préoccupations des Français, avec son nouveau rendez-vous L’empreinte Carbon(n)e, présenté par Frédéric Carbonne, chaque mois, dans une région de l'Hexagone. Objectif : être au plus près de solutions mises en œuvre pour lutter contre le changement climatique et ses conséquences.

Nos débats et invités :

Vendredi 27 janvier, l’Empreinte Carbon(n)e fait étape à Villard-de-Lans, commune du Vercors qui doit s’adapter aux effets du changement climatique. L’hiver, il y a de moins en moins de neige pour faire fonctionner cette station de moyenne montagne et cet été, la sécheresse a réduit de 40% le fourrage disponible pour les vaches laitières de l’AOP Bleu de Sassenage. Frédéric Carbonne, avec les reportages de Benjamin Illy vont revenir avec des acteurs locaux sur les aménagements en cours dans ces stations de moyenne montagne face au réchauffement climatique, comme à Gresse-en-Vercors, qui a décidé par referendum d’investir à nouveau dans des canons à neige ou dans un restaurant qui fonctionne sans raccordement à l’eau ni à l’électricité à Corrençon-en-Vercors.



Comment gérer la fin annoncée de l’or blanc dans les stations de moyenne montagne ? franceinfo est installée au pied des pistes de Villard de Lans, avec nos invités : Loïs Habert, ancien biathlète et gérant d’un hôtel à Villard-de-Lans, Hugues François, du Laboratoire écosystèmes et sociétés en Montagne, directeur d'une thèse sur la question du partage de l'eau en lien avec le tourisme hivernal au sein du Labex, Martine Chaligné, directrice de l'Association pour la formation des ruraux aux activités du tourisme qui emploie 20 personnes et a formé 50 000 personnes dans les métiers du tourisme depuis sa création en 1965.

Quand l'eau vient à manquer l’été...

Entretien depuis le centre-ville de Villard-de-Lans avec Thierry Lebel, hydro-climatologue membre du Giec, directeur de recherche à l’Institut des géosciences de l’environnement de Grenoble, Benoît Coulée, président de Green Forest, un groupement forestier écologique et citoyen et Paul Faure, éleveur à Autrans et président de la coopérative Vercors Lait.